Çin şekerli mamuller için geliyor Yılda yaklaşık 3,5 milyar dolarlık şekerleme ithalatı yapan Çinli alıcılar Türkiye'ye geliyor. Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu’nun (ŞTG) davetlisi olarak gelen 24 kişilik alıcı heyet, Türk şekerleme tesislerini gezecek ve birebir görüşmelerde bulunacak.

Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu (ŞTG) dünyanın en kalabalık ülkesi ve en büyük ekonomisi Çin'den 24 önemli alıcı firmayı Türkiye’de ağırlamaya hazırlandıkları bildirdi. ŞTG Başkanı Hidayet Kadiroğlu, yılbaşından bu yana Çin'de Sial China, Anufood China ve Ekonomi Bakanlığı'mızın Ur-Ge projeleri kapsamında Food and Hotel China fuarlarına katıldıklarını belirterek, "Bu fuarlarda edindiğimiz ağ ile 24 firmalık bir heyeti ülkemize getiriyoruz. Pekin, Guangzhou ve Şangay'dan getirdiğimiz bu 24 firmalık heyet ile ülkemizdeki şeker ihracatçılarına B2B görüşmeler yaptıracağız. Alıcılar heyetini fabrikalara götürerek ülkemizdeki üretimin ne kadar yüksek kalitede ve teknolojiye entegre bir şekilde yapıldığını görmelerini sağlıyoruz. Yakın bir geçmişe kadar bizim alıcılarımız Çin'e giderdi. Şimdi biz Çinlileri getiriyoruz" diyerek tersine dönen deverana dikkat çekti.





"Çin'in şekerleme ithalatı 3.2 milyar dolar"

Türkiye'nin Çin'e yaptığı şekerleme ihracatının 30 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Hidayet Kadiroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Çin'in 2015 yılında dünyadan şeker ve şekerli mamulleri ithalatı 3.2 milyar dolar seviyesindeydi. Bu veriler ışığında Çin pazarındaki payımız 30 milyon dolar ile binde 93 olarak hesaplanıyor. Bu oran potansiyelimizin çok altında. Bütün gayretlerimiz bu oranın arttırılmasına yönelik. Ekonomi Bakanlığı'mız tarafından belirtilen hedef ülkeler arasında Çin'in yer alıyor olması da ihracatçılar olarak bu pazara yönelik çalışmalarımıza önemli katkı yapıyor."





Çin pazarında rakiplerden kaliteleri ve ürün çeşitliliği ile ayrılacaklarına da değinen Kadiroğlu, bu pazarda Türk şekerinin Avrupa ve ABD'li firmalar ile rekabet edeceğini belirtti.

İHA

