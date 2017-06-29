Çin’e tavuk ayağı ihracatı

Dünyanın en büyük 8'inci piliç üreticisi olan Türkiye, piliç ayağında da Çin pazarı sayesinde 50 milyon dolarlık ihracat hedefliyor.

Çin pazarı gelir kapısı oldu

Kanatlı eti sektöründe 1994 yılına kadar atık olması nedeniyle sorun oluşturan piliç ayağı, Çin pazarının keşfedilmesiyle gelir kapısı oldu. Geçen yıl 314 milyon dolarlık kanatlı eti ihracatı yapan Türkiye, 49 bin 500 ton piliç ayağı ihraç etti.

50 milyon dolar yakalanabilir

İki ülke arasında kanatlı eti ihracatı için gerekli olan anlaşmaların olmaması nedeniyle Hong Kong ve Vietnam üzerinden yapılan tavuk ayağı ihracatı, değer bazında 36,7 milyon dolara ulaştı. Bu ihracatın 2017'nin 5 ayında 20 milyon doları bulması, yıl sonunda 50 milyon doların yakalanabileceğini gösterdi.

Toplam kanatlı eti ihracatının yaklaşık yüzde 10'u büyüklüğe ulaşan tavuk ayağı dış satımı, böylelikle but, göğüs, baget gibi parçaları geride bıraktı.

Çin en büyük tavuk ayağı pazarı

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi Ender Abalıoğlu, Çin'de kızartmadan çorbaya geniş bir kullanım alanı bulunan piliç ayağının, ucuz protein kaynağı olarak görülmesi nedeniyle yoğun talep gördüğüne dikkat çekti.

Sektör için bir atık olarak görülen tavuk ayağının birçok piliç parçasından daha fazla ihracatının bulunduğuna işaret eden Abalıoğlu, şöyle konuştu:

"Kanatlı eti sektörünün hedeflediği alternatif pazarlar arasında Japonya ve Çin büyük önem taşıyor. Bu ülkelere ihracat gerçekleştirilmesi için iki ülke tarım bakanlıklarıyla anlaşma yapılması gerekiyor. Japonya ile süreç başladı. 800 bin tonluk bu pazarın açılması için görüşmelerin tamamlanmasını bekliyoruz. Çin de dünyanın en büyük tavuk ayağı pazarı. Bu pazara artan miktarda ihracat yapıyoruz ancak başka ülkeler aracılığıyla girebiliyoruz. Navlun maliyetleri nedeniyle maliyetimiz artıyor. Çin'e doğrudan ihracat yapabilirsek katma değer artar."

Finanshaberler.com

