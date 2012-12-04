Çinkur Hakkari'ye Taşınsın İstiyorlar

Hakkari Eğitim Sanat Kalkınma ve Araştırma Derneği (HESKA-DER) Başkanı Sefer Kaçmaz, “Türkiye'nin tek çinko fabrikası olan Çinkur Kayseri'de atıl durumda. Çinkur Fabrikası'nın Hakkari'ye nakledilerek buradaki zengin çinko yataklarının işletilerek bölge ve ülke ekonomisine katkısı ve binlerce insanımıza istihdam sağlanmalıdır” dedi.



4 Aralık Dünya Maden Günü nedeniyle bir açıklama yapan Sefer Kaçmaz; madenciliğin tarih boyunca uygarlıkların gelişmesinde çok önemli yer tutan sektörlerden biri haline geldiğini belirtti. Hakkari’nin dünya çinko merkezi haline gelebileceğini belirten Kaçmaz, HESKA-DER olarak dünyanın sayılı çinko ve kurşun madenlerine ilişkin rezervlerin Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçesi ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi üçgeninde bulunduğunu, bu maden yataklarının iyi değerlendirmesi halinde Hakkari'nin dünya kilim merkezi olduğu gibi dünya çinko merkezi haline de gelebileceğini söyledi.

“ÇİNKUR, KAYSERİ’DE ATIL DURUMDA”

Kaçmaz, “Yapılan araştırmalar Türkiye'nin İran-Irak topraklarındaki gibi petrol ve maden yatakları açısından zengin olduğunu göstermektedir. Araştırmalar sonucu tespit edildiği üzere en büyük çinko cevheri yatakları Hakkari'de yüzeyde duruyor ve biz bunu yüz yıldır bilmiyor ve işletmiyorsak, aynı durumun petrol için de olasılığı oldukça fazladır. Hakkari'de bulunan bu madenlerin tespiti için yüzeyde asidik kayaçların, kimyasal farkların araştırılması ve bu kayaçların hangi cevherleşme ile ilişkili olduğunun belirlenmesi elzemdir. Türkiye'nin tek çinko fabrikası olan Çinkur Kayseri'de atıl durumda. Çinkur Fabrikası'nın Hakkari'ye nakledilerek buradaki zengin çinko yataklarının işletilerek bölge ve ülke ekonomisine katkısı ve binlerce insanımıza istihdam sağlanmalıdır” dedi.

Hakkari Üniversitesi'nde mutlaka maden fakültesi veya mühendislik fakültesine bağlı bir madencilik bölümünün açılması gerektiğini ifade eden Kaçmaz, “Rezerv zengini Türkiye, işletme ve teknolojiye yatırım yapmadığından çinkoyu dışarıdan ithal ediyor. Yeterince çıkaramadığımız gibi işlemesini de yapmıyoruz. Anlaşıldığı üzere çinko ilimiz için bir şanstır. Bu şansın iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Hakkari Üniversitesi'nde mutlaka maden fakültesi veya mühendislik fakültesine bağlı bir madencilik bölümünün açılması gerekmektedir. İlimizde tespit edilen madenlerin ülke ve Hakkari için büyük bir şans olduğu, bu madenlerin mutlaka işletilerek değerlendirilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.