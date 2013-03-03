Çinliler El Yapımı Halıya da El Attı

Erciyes Tekir Yaylası’nda el dokuması halı ve kilim yapan Hacı Ekinci, Çin’de el yapımı halı üretimi yapılmasının kendilerini etkilediğini ifade etti. Çin’de yapılan el yapımı halıların Türkiye’de pazarlanmasına tepki gösteren Ekinci, devletin bu işi durdurmasını istedi.

Çin’de el yapımı halı ve kilim yapılmasının kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Ekinci, “El dokuma halı ve kilim işi yapıyoruz. Dedemizden gelen bu mesleği yürütmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Fakat el yapımı kilime eskisi gibi rağbet kalmadı. Bunun nedeni ise Çin'de üretilen halı ve kilimlerin Türkiye'ye gelip de yerli mal olarak satılması, pazarlama açısından bizi etkiliyor” diye konuştu.

Çin’de üretilen halıların Türkiye’de pazarlanmasının önlenmesi gerektiğini ifade eden Ekinci, “Çin mallarının Türkiye'ye girmemesi ile ilgili biz daha önce de bir kaç yetkiliye söyledik. Fakat hala bir sonuç yok ve hala Çin'den halı gelmeye devam ediyor. El yapımı halı ve kilim dokuma işi de bitiyor. Bunun nedeninin biri de bu. On yıl öncesine kadar satışlarımız daha hızlıydı, şu anda kilimleri alanlar, geri iade etmeye başladılar” ifadelerini kullandı.

Çin malı halıların kalitesiz olduğunu söyleyen Ekinci, “Dağa gelen turistler, Anadolu’da dokunan kilimlerle Çin malı halıların arasındaki farkı görüyorlar. Onlar görünüşte iyi oluyor fakat iki üç yıl kullandıktan sonra bütün Çin'de üretilen malzemeler gibi sonuç çöp oluyor. Bu Çinliler tekstile, elektroniğe el attıkları gibi halıya da el attılar. Bunun durdurulması için gerekenlerin yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.