Çocuklar İçin

Yalçındağ, Kayseri Kasaplar Odası'nca düzenlenen "Kasaplar, Besiciler Esnaf ve Sanatkarlarının Sorunları ve Çözümleri" konulu panelde yaptığı konuşmada 2009 yılı haziran ayından bu yana Türkiye'de et sorununun konuşulduğunu söyledi.



Türkiye'de üretilen sütün yeterince tüketilmediğine, et üretiminin de yeterli düzeyde olmadığına dikkati çeken Yalçındağ, "Sorunun kaynağı aslında Türkiye'deki hayvan profiliyle ilgili. Zamanında yurt dışından Hoştayn inekler yerine kombine ırk tercih edilip de ülkemize getirilseydi, aynı sayıdaki hayvanla bile et ithal etmeyebilirdik. Bakanlığın bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Mevcut ırkı, hem süt hem de et verimi olan ırklara dönüştürme çabası var. Bunu takdirle karşılıyoruz" diye konuştu.



-Çocuklar için "et parası" talebi-



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın üreticileri desteklediğini ancak Türkiye'de et tüketiminin düşük olduğunu vurgulayan Yalçındağ, şöyle devam etti:



"Türkiye'de et tüketimi Avrupa'ya oranla az. Ülkemizde hayvan başına 300 lira destek veriliyor. Çocuklarımıza da 300'er lira takdim ederse sayın Başbakan, et tüketiminde bir artış sağlanır diye düşünüyoruz. Bunu da bir talep olarak iletiyoruz. Avrupa ve dünya, et ihtiyacının yüzde 50'sini büyükbaş hayvandan karşılarken yüzde 50'sini dinimizce yasak olan domuz etinden karşılıyor. Biz domuz yiyemeyeceğimize göre sığır eti üretimini koyunla desteklemeliyiz. Coğrafi yapımız, iklimimiz küçükbaş hayvan yetiştirmek için uygun. Küçükbaş hayvan üretiminin yaygınlaştırılması lazım."



-Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği-



Yalçındağ, Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği'nin geçen yıl aralık ayında yayımlandığını anımsatarak, şunları kaydetti:



"Yasanın özeti şu, anneni, babanı, kardeşini nasıl biliyorsan, aldığın ve sattığın malı da öyle bileceksin, arkasında duracaksın. Bizim açımızdan baktığımızda, et karışımları tebliğinde sucuk, salam, sosis gibi ürünlerde karışım kaldırıldı. Kırmızı etle yapılacaksa sadece kırmızı etle, beyaz etle yapılacaksa sadece beyaz etle yapılacak. Tüketici ve üretici adına tebliği destekliyorum. Geleneksel damak zevklerimizin bozulmasına izin verilmemesi gerekiyor. Yakın zaman da kasap dükkanlarıyla ilgili bir yönetmelik yayınlanacak."



İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan ise hayvan üreticisine her türlü destek ve teşvikte bulunulduğunu belirterek, "Son yıllarda hem sulama hem de tapulaştırma çalışmaları sonucunda yem bitkileri üretimi artıyor bu da et üretimini arttıracak. Böylece daha çok et tüketebileceğiz" dedi.



Panele, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan da katıldı.