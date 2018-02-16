Coğrafi işaretli ürünlere amblem zorunluğu

Başkan Hiçyılmaz, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 46’ncı maddesinde yer alan “Tescil edilmiş coğrafi işaretin veya geleneksel ürün adını kullanım hakkına sahip olan kişiler, söz konusu coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını, amblem ile birlikte ürün veya ambalaj üzerinde kullanır. Coğrafi işaretler bakımından amblemin kullanılması zorunludur.” hükmü uyarınca, 10 Ocak 2018 tarihinden itibaren coğrafi işaretlerle birlikte amblem kullanımının zorunlu hale getirildiğini kaydetti.

Başkan Hiçyılmaz, Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği ile menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün adlarına ilişkin üç ayrı amblem oluşturulduğunu vurguladı.

Hiçyılmaz, “Kayseri’nin sahip olduğu coğrafi işaretli ürünlerde tescil türüne göre, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adlarını kullananların bu amblemleri ürünlerin üzerinde kullanması zorunludur. Geleneksel ürün adı ambleminin kullanımı ise isteğe bağlıdır. Kayseri’deki coğrafi işaret tescilli ürünlerde, geleneksel ürün adı henüz bulunmamaktadır” dedi.

Hiçyılmaz, Kayseri’nin sahip olduğu coğrafi işaret tescillerinin sırasıyla; Kayseri Pastırması(menşe), Kayseri Sucuğu(menşe), Kayseri Mantısı(mahreç), Yamula Patlıcanı(menşe), Tomarza Kabak Çekirdeği(menşe), Develi Cıvıklısı(mahreç), İncesu Karaevrek Üzümü(menşe), Bünyan Halısı(mahreç), Yahyalı Halısı(mahreç) ve Soğanlı Bebeği(mahreç) olduğunu ifade etti.

Başkan Hiçyılmaz, kullanılması zorunlu amblemlerin, Kayseri Ticaret Odası internet sitesinden ve Türk Patent ve Marka temsilciliğinden edinilebileceğini sözlerine ekledi.



İHA

