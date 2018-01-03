ÇOK ÜNLÜ İKİ FİRMA KAZANDI

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, kışlalardaki asker zehirlenmeleri sonrası yapılan yemek ihalesini Ülker grubuna ait Kerevitaş'ın, süt ihalesini ise Pınar Süt'ün kazandığını açıkladı. Asker organik ürün tüketecek.

Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında gıda maddesi alımına ilişkin protokol imzalandı. Askere yemeği Kerevitaş, sütü ise Pınar Süt verecek. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, törende yaptığı konuşmada, kışlalardaki asker zehirlenmeleri nedeniyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılan protokole ilişkin, "2018 yılından itibaren et ve et mamullerini Et ve Süt Kurumundan yıllık 510 milyon TL'ye alacağız" dedi.





YEMEK ÜLKER'DEN SÜT PINAR'DAN: Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kerevitaş'ın orduya yemek sağlanması ihalesini kazandığını açıkladı. Haberin ardından Yıldız Holding bünyesindeki Kerevitaş hisseleri yüzde 9 artışla 127.7 TL'ye çıktı. Bakan Canikli aynı zamanda süt ihalesini de Pınar Süt'ün kazandığını söyledi.

TSK ORGANİK ÜRÜN TÜKETECEK: Bakan Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) organik ürün tüketimine yönelik yeni bir uygulama başlattıklarını, bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu'daki askeri birliklerde tüketilmek üzere organik süt ve yumurta alınacağını söyledi. Canikli, "Organik ürün uygulamasını pilot illerde hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda doğu ve güneydoğudaki askerlerimize 200 bin litre organik süt 1 milyon 650 bin organik yumurta temin edilecek" dedi.

HİSSELERİ YÜZDE 10'UN ÜZERİNE ÇIKTI

Son zamanlarda askerlerin yemekten zehirlenmesi vakalarının artması dolayısıyla bu alanda düzenleme ihtiyacı doğmuştu. Kerevitaş'ın TSK'ya yemek sağlayacağının açıklanmasıyla şirketin hisseleri yüzde 10'un üzerinde değerlendi. Kerevitaş hisseleri saat 11.58'de yüzde 10.85 primle 129.80 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda BIST 100 yüzde 0,62 yükselişle 118.244 puanda yer aldı. Kerevitaş paylarındaki hızlı yükseliş sonrası devre kesiciler çalıştı.

MURAT ÜLKER DE HİSSEDARI

Hisseleri borsada işlem gören Kerevitaş'ın yüzde 46.1'i Yıldız Holding'e, yüzde 10.34'ü Ufuk Yatırım A.Ş'ye, yüzde 9.98'i Murat Ülker'e, yüzde 8.13'ü Ahsen Özokur'a, yüzde 7.3'ü Trade Turk Gıda'ya, yüzde 18.03'ü ise halka açık.

BAKAN CANİKLİ: KENDİNİ İSPAT ETMİŞ FİRMALARDAN ALIM YAPACAĞIZ: Bakan Canikli, ürünü piyasada bir marka altında üreten ve kendini ispat etmiş firmaları çağırarak alımları yapacaklarını belirterek şunları söyledi:

- Somut olarak diyelim beyaz peynir, süt, yumurta, bunlar ihtiyacımızı karşılayacak şekilde herhangi bir kamu kurumu tarafından üretilmemektedir. Bunları piyasadan temin etmek durumundayız. Bunların alımlarıyla alakalı diyelim beyaz peynir... Beyaz peynirde rafta ürünü olan firmalar belli. Aşağı yukarı 14-15 firma söz konusu, isim vermeyeyim burada.

- Biz bu firmaları doğrudan davet ediyoruz ve yarışmayı onlar arasında yapıyoruz. En son organik süt alımında... Önce yumurtayı vereyim. Toplam Türkiye'de üretimi yapan 14 firma bulunmaktadır. Tamamıyla bağlantıya geçtik, 6 tanesi ilgilendi, teklif vermek istediğini belirtti. Sonunda en düşük fiyatı veren firma organik yumurta temini noktasında işi almış oldu.

- Yine organik süt ile ilgili olarak da burada sınırlı sayıda firma bu konuda, 11 firma söz konusu. Bu firmalardan 3 tanesi ilgilendi. Bu üç firma davet edildi ve organik süt üretimi temin-tedarik işini en düşün fiyatı veren Pınar Süt aldı.

- Yine aynı şekilde balık-konserve işinde bu konuda isim yapmış 3 firmayı davet ettik. Dardanel, kerevitaş ve bir de Pınar. Bunları yarıştırdık Kerevitaş aldı. Mehmetçiğimizin önüne Kerevitaş markasıyla kalitesi tanımlanmış ürün mehmetçiğin önüne ulaşacak. Bu marka belli bir garantinin adresi görevini ifade edecektir.

- TSK'ya verdikleri ürünlerin kalitesi konusunda gerekli hassasiyetleri göstereceklerdir. Aksi durum söz konusu olduğunda markalarının zarar görmesi söz konusudur.

- Eğer dışarıdan aldığımız ürünler önümüzdeki dönemde kamu kuruluşları üretilmeye başlanırsa, piyasadan bu yöntemle, firmaların çağrısıyla uyguladığımız o yöntemi terk ederek bunları da o kuruluşlardan almaya başlayacağız." (İNTERNETABER.COM)