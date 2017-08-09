Çolakbayrakdar yeni nesil pazarları inceledi

Başkan Çolakbayrakdar, inceleme sonrası yaptığı değerlendirmede, pazaryeri anlayışına yepyeni bir boyut kazandırdıklarını vurgulayarak, “Yeni nesil pazaryerleri, pazar ihtiyacına çözüm getirmenin yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal eğitim faaliyetleriyle hizmet sunabilecek özellikte bir sosyal tesis olacak” dedi.

Yeni nesil pazaryerlerinde çalışmaları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, tesislerin son durumu hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Kocasinan’ın sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına önemli tesisler kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın yeni nesil pazaryerlerinin, Türkiye’ye örnek teşkil ettiğini belirtti. Yapılan çalışmalarla ilçenin hizmet standartlarını yükselttiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar,“İlçe sakinlerine daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye’ye örnek teşkil edecek olan yeni nesil pazaryerinin içerisinde; vatandaşların alışveriş yaparken dinlenmeleri için kafeteryalar, daha sağlıklı yaşamaları için spor yapabilecekleri fitness salonları, aktivite için derslikler gibi sosyal yaşam alanları bulunuyor. Kocasinan Akademi’nin değişik eğitim faaliyetlerini yürütebileceği büyük tesisler yapıyoruz. Esnafımıza ve hemşerilerimize daha kaliteli hizmet sunmak için her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Çok amaçlı olarak kullanılacak olan pazar yerlerimizde hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın yüzü gülecek. Şimdiden bu tesislerimiz, Kayseri’mize Kocasinan’ımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, 7’den 70’e herkese hitap edecek olan pazar yerlerinin hızlı bir şekilde tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacağını sözlerine ekledi.

Kurum Haberi

