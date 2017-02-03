ÇSGB bürokratları Kayseri'ye geliyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Müsteşarı Ahmet Erdem Başkanlığında Bakanlık bürokratları, Bakan Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun kamuoyuna duyurduğu "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında bugün kentimize geliyorlar.



Ziyaret kapsamında işçiler, işverenler, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile bir araya gelinecek. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, emekliler, engelli vatandaşlar da ziyaret kapsamında yer alacak.

Ziyaret kapsamında gerek çalışanların gerekse yatırımcı ile işverenin çalışma hayatı ile ilgili sorunları dinlenecek, görüş ve önerileri alınacak. Özellikle işveren ile sanayicilere yeni istihdam hedefleri aktarılacak, ilave istihdam destekleri konusunda bilgilendirme yapılacak.



Etkinlik programı şu şekilde:





09.00-11.00 SGK/İŞKUR İl Müdürlüğü ziyaret



11.00-11.30 Basın Toplantısı (SGK İl Müdürlüğü Binası)



11.45-13.00 İşçilerle yemek (Toplum yararına program ve iş başı eğitim programı ile işe yerleştirilen, açık işe yerleştirilen ve engelli işçilerden oluşan toplam işçi grubu ile gerçekleştirilecektir.)



14.00-16.00 Toplantı ( Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret Borsası Başkan ve Yardımcıları, işçi sendikalarının il yöneticilerinden başkan ve yardımcısı)



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