Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kayseri vurgusu!

Yerli ve milli otomobil için ilk adımlar önceki gün atıldı. Yerli otomobili yapmak için güç birliği yapan 5 firmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan, yerli otomobil için geçmişte yaşanan hataların tekrarlanmaması gerektiğini belirterek; “ Kayseri’deki uçak fabrikası girişiminin akamete uğramasının şirketin iflası olarak gösterilen gerekçesi kimseyi ikna etmemiştir.” dedi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı"nda yerli otomobili üretecek şirketleri açıkladı. Erdoğan, şirketlerin Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding olduğunu söyledi.

Piyasaya sürülecek ilk otomobile talip olduğunu belirten Erdoğan, "Ortak girişim grubumuzdan beklentimiz en geç 2019'da prototipi tamamlaması, 2021'de de satışa başlamasıdır" dedi.





"Ayıptan kurtulma yolunda adım atıyoruz"

Erdoğan; “Merhum Muhammed Ali hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur diyor. Bizim de bugün tanıtım için bir araya geldiğimiz markası, tasarımı, mühendisliği Türk bir otomobile sahip olma hayalimiz vardı. Bundan 20 yıl önce yerli otomobil üretilmesi konusundaki tereddütleri anlayabiliyorum. Ama geçtiğimiz yıl 757 bin otomobil satışına ulaşmış Türkiye'de bu konuda hala adım atılmıyor olması ülkemizin bir ayıbı haline gelmişti. Bugün bu ayıptan kurtulma yolunda tarihi bir adım atıyoruz.” dedi.







Kayseri’deki durum kimseyi ikna etmedi





“Sonuçta ekonominin ve teknolojinin gittiği yön bellidir, bizim de kendimizi buna göre ayarlamamız şart.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Daha önceki fırsatları girişimcilerimizin ayağına pranga vurarak, önlerine set çekerek, işlerini zorlaştırarak, kendi iç meselelerimizle uğraşmaktan dünyanın nereye gittiğini görememekten dolayı kaçırmıştık. Milletimiz hala merhum Nuri Demirağ’ın uçak fabrikası projesinin niçin neticeye ulaşmadığını anlamakta zorlanıyor.







KAYSERİ TAYYARE FABRİKASI



























Görünürdeki sebebin uçaklardan birinin deneme uçuşu sırasında düşmesi olsa da, işin gerisinde başka tezgâhlar bulunduğu da ortadadır. Kayseri’deki uçak fabrikası girişiminin akamete uğramasının şirketin iflası olarak gösterilen gerekçesi de kimseyi ikna etmemiştir.” dedi.

(www.ntv.com.tr)



