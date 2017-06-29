Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın esnaf açıklamasına KESOB’tan destek

KESOB Başkanı Övüç yaptığı açıklamada her meslekte olduğu gibi mesleklerinde de kötüleyen ve zarar veren insanların olduğunu söyleyerek, “Eski ahilik kültürüne göre işini iyi yapmayan, müşterisini kandıranların pabucu dama atılırdı. Mümkün mertebe arkadaşlarımıza şunu öneriyorum; mesleğinizde başarılı olmak için en iyisini, en güzelini yapın. Müşteri memnuniyetini birinci sırada tutarak çalışırsak hem işlerimiz artar hem de reklam daha ucuza ve etkili olur. Bu vesileyle elbette biz de isteriz ki o tür arkadaşlarımız aramızda barınmasın” ifadelerini kullandı.

Yenilenmenin ve teknolojiye ayak uydurmanın önemine de değinen Övüç, “Elbette her branşta yenilenmemiz gerekiyor. Belki esnafımız azalacak ama 4-5 esnaf grubu bir araya geldiği zaman yenilenme parası adı altında hibe olarak da devletimiz para ödüyor. Yenilenmekte fayda var” dedi.

İHA

