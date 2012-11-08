Cumhurbaşkanı Gül, MÜSİAD Heyetini Kabul Etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve heyetin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü Çankaya Köşkü’ndeki ziyareti yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede, MÜSİAD’ın Ekim ayında, 5 bin 140 yabancı işadamının katılımıyla gerçekleştirdiği Uluslararası İş Forumu (IBF) ve MÜSİAD Fuarı’nın sonuçları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e himayelerinde gerçekleşen organizasyona verdiği destek için Türk iş dünyası ve MÜSİAD üyeleri adına teşekkürlerini arz eden heyete, Cumhurbaşkanı Gül de IBF ve Fuar’da ortaya çıkan sonuçlar ve yapılan bağlantılar için teşekkür etti.