Dadaloğlu Belediyesinde Anlaşma Sağlandı

Dadaloğlu Belediyesinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir, ''İmzaladığımız bu toplu iş sözleşmesi 2013-2015 yılları arasında 2 yıllı kapsamaktadır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle üyelerimizin maaşlarına TİS’in birinci ve ikinci yıllarında ayrı ayrı sosyal haklara yüzde 5, ücretlere de yüzde 25 oranında zam uygulanacaktır. Bu vesileyle göreve geldiğinden bu tarafa bizlere anlayış gösteren Dadaloğlu Belediye Başkanımız Sayın Eker’e teşekkürlerimi sunuyorum. Almış olduğumuz zamlar da üyelerimize hayırlı olsun'' dedi.

Dadaloğlu Belediye Başkanı Hüseyin Eker de sözleşmenin günümüz şartlarına göre iyi bir sözleşme olduğunu ve ellerinden gelen en iyi zammı işçilerine verdiklerini belirterek, imzalanan toplu iş sözleşmesinin her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.