Darbeye en güzel cevabı iş dünyası verdi

Ülkenin üzerine kâbus gibi çökmek isteyen darbecilerin sabah olmadan püskürtüldüğünü hatırlatan ve millet tarafından yazılan bu destanın tarihe altın harflerle kazındığını söyleyen Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu özel mesajında, "15 Temmuz darbe girişimini, cesaret ve hayranlık uyandıran gücüyle durdurmayı başaran aziz milletimiz, o gece tüm dünyaya bağımsızlık ve demokrasinin vazgeçilmez olduğunu haykırdı. Milletimizle iftihar ederken; şehit ve gazilerimizi minnetle yâd ediyoruz. Türkiye ekonomisinin üreten gücü olarak ülkemizin yarınlarına güveniyoruz" dedi.

Darbe girişiminin, Türkiye ekonomisi üzerinde yıkıcı bir etki oluşturacağına yönelik korkuların geride kalan bir yıl içinde boşa çıktığını vurgulayan Yavuz Eroğlu, "15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde geriye dönüp baktığımızda; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat seferberliğiyle büyümeyi sürdüren iş dünyamız, darbecilere gerekli yanıtı verdi" açıklamasında bulundu.

“16 Temmuz sabahı üretimin çarkları dönmeye devam etti”

Milletin geçit vermediği darbenin, iş dünyası ve STK'ların ekonomiyi yeniden ayağa kaldıracak hamleleriyle tarihe gömüldüğünü belirten Eroğlu, bu şekilde yeni darbe hayali kuranlara da sert bir mesaj yollandığının altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın herhangi bir ülkesi, Türkiye'dekine benzer bir darbe girişimi yaşasa ekonomide yıkıcı etkiler oluşurdu. Oysa sağlam ve güçlü bir yapıya sahip olan Türkiye, darbe girişiminin yaşandığı gecenin sabahında hızla toparlama sürecine girdi. 16 Temmuz sabahı üretimin çarkları dönmeye devam etti. 18 Temmuz'da piyasalar açıldı, borsa işlem gördü. Ardından devam eden toparlanma sürecinde ekonomideki büyüme hızı yüzde 2,9'a gerilese de, alınan ekonomik tedbirlerle 2017 yılının ilk çeyreğinde büyüme hızı yeniden yüzde 5'e yükseldi. Türkiye, 2017 yılındaki büyüme hızıyla dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmayı başardı.."

Türkiye büyümeyi sürdürdü

Darbe girişiminin başarırız olmasına rağmen Türkiye ekonomisinin derinden etkileneceğine dair spekülasyonların boşa çıktığını vurgulayan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, "Cuma gecesi gerçekleşen darbe girişiminin ardından pazartesi günü piyasaların açılmayacağı, vatandaşların bankalara hücum edeceği, devalüasyonun yaşanacağı ve ekonominin derin krize sürükleneceği öne sürülüyordu. Ancak böyle olmadı. Ekonominin çarkları dönmeye devam etti. Hükümet; bankalar, sermaye piyasaları ve ekonominin tüm aktörleri ile koordineli çalışarak, likidite garantisi verdi. Kriz engellendi. " açıklamasını yaptı.

Kurum Haberi