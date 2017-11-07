Değirmenci: EKONOMİ ÇELİK İŞÇİSİNİN ELLERİNDE BÜYÜYECEK

Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Türkiye’nin ham çelik üretiminin büyümesine ilişkin yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi:







"Çelik işçisi hak ettiği dilimi almalı"



“Çelik üretimine ilişkin açıklanan rakamlar, sevindirici olduğu kadar ülkemiz ekonomisi için de umut vericidir. Çelik sektöründe ihracat, 9 aylık dönemde 2016'nın aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 8,3 artarak 13,5 milyon tona, değer bazında da yüzde 21,8 artış kaydederek 9,6 milyar dolara çıktı. Çelik sektörü ihracatımızın adeta amiral gemisi konumuna yükseldi. Birçok sektör, ülkemizin dış ticaret dengesini alt üst ederken, dış ticaret açığını büyütürken, Çelik sektörü dış ticaret açığımızın kapatılmasına ciddi bir katkı sunmaktadır.







Sektörün dış ticaret dengesinin, yılın 9 ayında 816,4 milyon dolar fazla vermesi gerçekten takdire şayandır. Ülkemizin 2023 yılı ihracat hedefine en büyük katkıyı metal sektörünün yapacağına inanıyorum. Türkiye ekonomisi, çelik işçisinin ellerinde büyümeye devam edecektir.







Tabi bu rakamları sadece şirketlerin başarı olarak görmek doğru olmaz. Burada çelik işçisinin üretime verdiği emeği göz ardı etmemek gerekiyor. İşyerlerini kendi işyeri gibi görerek fabrikasına sahip çıkan, kalite ve verimlilik konusunda en az işveren kadar hassas davranan Çelik işçisi, sektörün büyümesinin önünü açmıştır.







Her geçen yıl büyütülen pastaya, fedakârca katkı sunan Çelik işçisinin hak ettiği dilimi alması ise en büyük arzumuzdur. Sektör büyürken, işçinin ücretinin yerinde saymasını kabul etmemiz mümkün değildir. Bizler de bunun mücadelesini vermekteyiz.”



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