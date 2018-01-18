Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Deprem sigortasında değişiklik!

Deprem sigortasında yapılan değişiklikle asgari prim tutarları, birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 95 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL'den az olamayacak.

Deprem sigortasında değişiklik!
Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde değişiklik yapıldı. Hazine Müsteşarlığının konu ile ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklik ile asgari prim tutarları birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 95 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL'den az olamayacağı ifade edildi.
Buna göre, 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2’nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 95 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL'den az olamaz.
Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "170 bin TL" ibaresi "190 bin TL" olarak değiştirildi.
(finanshaber)
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.