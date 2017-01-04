Derin Ekonomi’nin ocak sayısı çıktı! 15 Temmuz darbe girişimi ve ekonomiye etkileri, 2017'de ekonomiye yön verecek 17 trend, ekonomiyi bekleyen iyimser ve kötümser senaryolar, Türkiye'nin ilk uluslararası ekonomi dergisi Derin Ekonomi'nin Ocak sayısında yer alıyor.

Türkiye 2016'da tarihte emsali görülmemiş bir ihanet ve darbeye maruz kaldı. 15 Temmuz darbe girişiminin anlamı, ekonomik, politik, askeri ve diplomatik etkileri, uzman kalemlerin analizleriyle, Türkiye'nin ilk uluslararası ekonomi dergisi Derin Ekonomi'nin Ocak sayısında ele alınıyor.

2017'de ekonomiye yön verecek 17 trend

Derin Ekonomi 2016 yılının ekonomisini değerlendirmeye alırken, 2017 beklentilerini de okuyucularına sunuyor. Bilindiği gibi, 2016 sadece Türkiye için değil, dünya için de zor bir yıl oldu. Bu zorlu yılın atmosferi içinde gelecek yıla iyimser bakmak kolay olmayabilir ama muhtemel trendlere ilişkin gerçekçi analizler yapmak mümkün oluyor. 2017, ekonomi alanında her şeyden önce güçlü dolar yılı olacak. Doların bu yüksek seyri diğer yatırım araçlarının istikametini de ciddi biçimde etkileyecek. Güçlü dolar, rezerv para tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Bu tartışmalara yılın son döneminde Türkiye tarafından vurgu yapılan 'milli parayla uluslararası ticaret arayışları' eşlik edebilir. Siyaset cephesi de fazlasıyla hareketli. Avrupa'da seçim yılı olması nedeniyle tansiyonu yüksek, aşırı sağ tartışmalarının yoğunlaştığı, Trumpvari liderlere fazlasıyla zemin hazırlayan, uluslararası ittifakların geleceğinin tartışıldığı bir yıl bizi bekliyor.

İyimser ve kötümser olmak için 10 neden

2016 biterken yaşanan olaylar, yeni yılın ilk aylarının oldukça gergin geçeceği tahminini, tahmin olmaktan çıkarıp somut bir ihtimale dönüştürüyor. Kötümserliğin iyimserliğe dönüşeceği zaman dilimi ise bahar ayları. Derin Ekonomi, 2016'da yaşanan ve etkileri önümüzdeki yıllara da uzanması muhtemel gelişmeler üzerinden, 2017'ye ilişkin 10 iyimser ve 10 kötümser senaryo çiziyor.

2017'ye ışık tutan yorumlar

Kapsamlı bir almanak olarak hazırlanan Derin Ekonomi'nin Ocak 2017 sayısında, pek çok dosya ve analizin yanısıra İbrahim Karagül, Doç. Dr. Ömer Bolat, Ali Saydam, Abdulbari Atwan, Dr. Mamdouh G. Salameh, Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha, Robert M. Cutler, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaphyilou, Shuriah Niazi, Prof. Dr. Murat Yülek, Meliha Okur, Doç. Dr. Hatice Karahan, İbrahim Acar, Doç. Dr. Kadir Tuna ve Aşkın Baysal'ın yeni yıla ilişkin tahmin ve değerlendirmeler içeren yorumları yer alıyor.

Haber: Fatma Ural-Ufuk Çamdal

