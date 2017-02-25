Destek ödemeleri başladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, yazılı açıklamasında, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayan ödemeler de dahil edildiğinde üreticilere ödenen destek tutarının 2,8 milyar lirayı bulacağını ifade etti.

Ödemeler kapsamında mazot desteği için 722,7 milyon lira verileceğine dikkati çeken Çelik, gübre desteği için 877 milyon lira, hububat ve bakliyat desteği için 197 milyon lira, yem bitkileri desteği için 240 milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 10 milyon lira, hayvan gen kaynakları için 7 milyon lira, sertifikalı tohum kullanım desteği için 57 milyon lira, sertifikalı fidan kullanım desteği için 3 milyon lira ve lisanslı depoculuk desteği için 4 milyon lira olmak üzere toplam 2 milyar 118 milyon liralık hibe desteği verileceğini kaydetti.

Çelik, destek ödemelerinin dün saat 18.00'dan sonra üreticilerin hesaplarına aktarıldığını ve TC kimlik numarasının son hanesine göre gelecek hafta devam edeceğini ifade etti.

AA

