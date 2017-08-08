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Destekler bir an evvel açıklanmalı!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal desteklerin her yıl Nisan-Mayıs aylarında açıklanmasına rağmen, bu yıl Ağustos ayına gelinmesine rağmen açıklanmadığını bildirerek, “Bu durum üreticimizi zor durumda bıraktı. Çiftçimizin, önünü görebilmesi, ne üreteceğine karar verebilmesi için desteklerin bir an önce açıklanması gerekiyor” dedi.

Destekler bir an evvel açıklanmalı!
Bayraktar, yaptığı açıklamada, desteklerden, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı yaklaşık 2,3 milyon çiftçinin yararlandığını ve 14,7 milyon hektar alanda üretim yaptığını belirtti. Bu çiftçilerin 2017 üretim yılı desteklemelerini beklediğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:
“Bakanlar Kurulu Kararı olarak Resmi Gazete’de yayınlanması beklenen 2017 tarım destekleri, bir türlü açıklanmadı. Destekler her yıl Nisan-Mayıs aylarında açıklanıyordu. Bu yıl Ağustos ayı gelmesine rağmen açıklanmamış olması üreticimizi zor durumda bıraktı. Üyemiz olan ve destek alan milyonlarca çiftçimiz bunu bekliyor, sürekli talebini bize iletiyor. Üretici, desteklere göre planını yapıyor. Ne üreteceğine desteklere göre karar veriyor. Yeni üretim sezonuna fazla zaman kalmadı. Eylül-Ekim ayıyla birlikte üretici ekimini yapacak.”
Destek bütçesi 12,8 milyar lira
Tarımın sürdürülebilirliği için 2017’de üreticilere verilecek destek bütçesinin yaklaşık 12,8 milyar lira olduğunu hatırlatan Bayraktar, şu bilgileri verdi:
“Belirlenen tarım destek bütçesi çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bir çalışma yaparak Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu’na bütçeyi sunuyor. Kurulda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanının başkanlığında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, Maliye, Orman ve Su İşleri Bakanlığı müsteşarları, Hazine Müsteşarı ve Tarım Reformu Genel Müdürü yer alıyor. Kurul, verilen bütçeye uygun olarak hangi ürüne ne kadar destek verileceğini belirliyor. Bu belirlemenin ardından, desteklemeler Bakanlar Kurulu Kararı olarak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giriyor. Basında, desteklerin açıklanamamasının sebebinin Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu’nda destek bütçesi üzerinde anlaşma sağlanamaması olduğu yer aldı. Destekleme Kurulu, çiftçimizi düşünerek bir an önce kararını vermeli, destekler açıklanmalıdır. Çiftçimiz mağdur edilmemelidir.”
Kurum Haberi
 
 
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