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DEV BANKADAN BiTCOiN UYARISI

Kripto para piyasasının en çok yatırım alan üyesi olan Bitcoin'e Deutsche Bank başekonomisti Torsten Slok'tan uyarı geldi.

DEV BANKADAN BiTCOiN UYARISI

Son dönemlerde artan değeri ve yatırımlarıyla kripto para piyasasının dikkat çeken üyesi Bitcoin'e art arda uyarılar gelmeye devam ediyor. Son olarak bitcoin ile ilgili uyarı Alman bankası Deutsche Bank'ın başekonomisti Torsten Slok'tan geldi.

Duetsche Bank başekonomisti Torsten Slok tarafından hazırlanan ve müşterilerine gönderilen 2018 yılındaki olası riskler notunda Bitcoin'in olası çöküşü, 13 sırada yer aldı. 

KUZEY KORE TEHDİDİ YER ALIYOR
Öte yandan, listede diğer olası riskler olarak enflasyon, yüksek emtia fiyatları ve Kuzey Kore tehdidi bulunuyor. Son olarak, geçtiğimiz hafta da Bitcoin için benzer bir uyarıda bulunan Deutsche Bank, önümüzdeki sene genel piyasayı etkileyebileceğini öne sürmüştü.

BİTCOİN 13 BİN DOLAR SINIRINI GÖRMÜŞTÜ
Bitcoin'in fiyatı geçen hafta ilk kez 19 bin doları aşarken, ardında sert bir düşüş yaşayarak 13 bin dolar sınırını görmüştü. Yeni haftaya 16bin 300 dolar seviyesinde başlayan Bitcoin'in yükselişi ve yatırım artışının ne kadar süreceği ise merak konusu.

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