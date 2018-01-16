Deveci: 2018’e umutla bakıyoruz

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS), dernek üyelerine, ORAN Kalkınma Ajansı ve KOSGEB destek projeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.







Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Deveci başkanlığında düzenlenen toplantıya; ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, KOSGEB Kobi Uzmanı Ahmet Avşar’ın yanı sıra dernek üyesi işadamları katıldı. ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve KOSGEB Kobi Uzmanı Ahmet Avşar, destek programları hakkında üyelere bilgiler verdiler.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Deveci, "Yönetim Kurulu olarak; göreve geldiğimiz günden bugüne, değerli sanayicilerimizi bilgilendirmek ve onlara yol göstermek adına bu tür toplantıları çok önemsiyoruz. Mobilya sektörünün hem Kayseri ekonomisi hem de ülke ekonomisi açısından ne denli önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Özellikle ihracattaki başarımız her geçen yıl artarak devam ediyor. Bu da Kayseri’deki firmalarımızın kaliteye ve markalaşmaya ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir" dedi.

Deveci, "Elbette yapacak daha çok şey var. Bu nedenle; 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da sanayicilerimize katkı sağlayacak bu tür bilgilendirme ve istişare toplantılarına devam edeceğiz. Zor geçen bir yılın ardından 2018 yılına daha umutla bakıyoruz. 2018 yılında da sanayicilerimizin sorunlarını Federasyon nezdinde de dile getirmeye ve onların sesi olmaya devem edeceğiz. Şu anda sektör olarak öncelikli beklentimiz; hammadde alımlarımızdaki KDV oranının, ihracatta rekabetçi olabileceğimiz bir orana çekilmesidir" diye konuştu.

Deveci, "Bildiğiniz üzere; 23-28 Ocak 2018 tarihlerinde CNR EXPO’da CNR IMOB fuarı var. Bu yıl 14.’sü düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’na 65 firma ile katılıyoruz. Geçtiğimiz yıl, yerli ve yabancı 165 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan, Türkiye’nin en büyük ve tek uluslararası mobilya fuarı olan CNR IMOB bu nedenle önemli bir organizasyon. Tüm katılımcılarımız yoğun bir hazırlık dönemi geçirdi. Bu fuarda da; mobilyada bir marka haline gelen şehrimizi başarılı bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu vesile ile sizleri ve tüm Kayserili hemşehrilerimizi de fuara davet ediyorum" ifadesinde bulundu.

Kurum Haberi