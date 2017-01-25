Develi çiftçileri bilgilendirildi Develi’de çiftçilere “Kırsal Kalkınma Yatırımların Desteklenmesi” kapsamında 1 Ocak tarihinde başlayan “Bireysel Sulama Sistemleri” başvuruları ile proje hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Develi İlçe Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan ve İlçe Müftülüğünde tertiplenen toplantıya İlçe Kaymakamı Murat Duru, Birlik Başkanları ve üreticilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Kaymakam Murat Duru’nun suyun insan hayatı ve tarımdaki önemine vurgu yaptı.

İl Müdürlüğü teknik elemanları Zir. Yük. Müh. Fatih Nalbanto, Mak. Müh. Hakan Kılıç ve Zir. Tek. Bilal Öveç’ in desteklemeler hakkındaki sunumuyla devam edilen toplantının son bölümünde üreticilerin sıkıntılarına çözüm arandı.

Haber: Ufuk ÇAMDAL



