Develi’de sevindiren anlaşma

Develi Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye ve sendika yetkilileri katıldı.

Gerçekleştirilen törende konuşma yapan Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik “ İmzaladığımız bu toplu iş sözleşme 2018 ila 2010 yılları arasında 2 yıllı kapsamaktadır. Üyelerimizin her yıl ücretlerine ve sosyal haklarına ortalama birinci yıl yüzde 13 oranında ikinci yıl ise yüzde 10 oranında zam uygulanacaktır. Ben bizlere toplu iş sözleşmemizde bizlere yardımcı olan başta Develi Belediye Başkanımıza, Başkan Yardımcılarıma, Müdürlerimize ve burada çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten sıkı pazarlıklar oldu ama sağ olsun başkanımız yine merhametli olduğunu gösterdi ve üyelerimizin istemiş olduğu zamları verdiler. İnşallah toplu iş sözleşmemiz hayırlara vesile olur. Tabi bu zamların karşısında da bizlerinde Develi’ye yüzde 13 yüzde 10 gibi borçlandık. Bunun karşılığında da inşallah gecemizi gündüzümüze katarak Develi’ye elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Burada çalışan arkadaşlarımız Develi’yi daha da güzelleştirmek için daha iyi hizmeti vermek için başkanlarımızla birlikte elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” Dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ da amaçlarının Develiyi bir adım ileriye götürmek için amaç edindiklerini söyleyerek, “Tabi bizler kıymetli arkadaşlar Develimizi bir adım ileriye götürmek için amaç edinen uğraş veren bir anlayış içerisindeyiz. Bu amaca ulaşabilmek içinde personelimizin mutlu olması aile ortamımızın bozulmaması için bizler de elimizden gelen gayreti azami gösteriyoruz. Çünkü personelimiz mutlu olursa bizim hizmetimizi daha güzel yapar ve Develimizin insanlarına mutluluğu yansıtmış olur. Bu anlayıştayız. Bizlere bu anlayış doğrultusunda arkadaşlarımızla istişareli bir şekilde personelimizin mutlu olacağı bir noktaya sizlerle birlikte ulaştık. Bugün mutlu bir şekilde imzalarımızı sizlerin huzurunda atacağız. Bende emeği geçen sizlere ve kendi personelime teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah diyorum.” dedi.

İmzalarının atılmasının ardından Sendika Başkanı Çelik günün anısına Belediye Başkanı Cabbar’a bir buket çiçek ve plaket takdim etti.

İHA

