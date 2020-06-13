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Develi’de yapılıyor Avrupa’ya gidiyor

Kayseri’nin Develi ilçesinde Sultan Sazlığı’ndan kesilen kamışlardan yapılan el emeği göz nuru ürünler, İngiltere, Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine gidiyor.

Develi’de yapılıyor Avrupa’ya gidiyor
Develi ilçesinde Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nden elde edilen kamışlar, işlenerek Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Bölge halkının geçim kaynakları arasında bulunan kamışlardan plaj şemsiyesi, kamış hasır, yumuşak yer hasırları, kuş yuvaları, sepet çeşitleri, kedi ve köpek yuvası gibi birçok ürün yapılıyor.

Kamışlardan üretilen ürünleri yurt dışına ihraç eden Musa Tuna, “Bu malzemeleri Sultan Sazlığı’ndan elde ettiğimiz kamışlardan yapıyoruz. Bunları İngiltere, Almanya, Hollanda' ya gidiyor” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
DeveliSULTAN SAZLIĞI
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