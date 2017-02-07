“Devlet kalitemizi tescilledi”

Özelleştirme İdaresi’nde bulunan yüzde 10’luk hissenin Varlık Fonu’na devredilmesini değerlendiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Türkiye’deki en önemli ve en değerli şirketlerin Varlık Fonu’na devredildiğini söyledi. Kayseri Şeker’in Türkiye’nin en değerli kuruluşları arasında isminin geçiyor olmasının Şeker’in ne kadar itibarlı bir kuruluş olduğunun ifadesi olduğun vurgulayan Akay, değerinin devlet tarafından tescil edilmesinin de itibarın daha fazla arttığını dile getirdi. Bu gelişme ile birlikte yönetim kurulunda da herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını aktaran Akay, “Türkiye’de yeni gelişmeler oldu. Türkiye’nin en büyük ve en değerli kurumları yeni oluşturulan Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. Bu büyük kuruluşların arasında Kayseri Şeker’in de hissesi Varlık Fonu’na devredildiğini Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararından öğrenmiş olduk. Kayseri Şeker’in yüzde 11’lik hissesi Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’ne ait idi. Bu yüzde 11’lik hissenin 10’u yani toplamda yüzde 90’ı demek doğru olur Varlık Fonu’na devredilmiş oldu. Bu yönüyle baktığımız zaman Kayseri Şeker’in Türkiye’nin büyük ve değerli kuruluşları arasında isminin geçiyor olması, Kayseri Şeker’in ne kadar itibarlı bir kuruluş olduğunun devlet tarafından tescili anlamına geliyor. Kayseri Şeker’in Özelleştirme’deki hissesinin Varlık Fonu’na devrini devlet kabul etmiş. Bu Kayseri Şeker’in itibarlı, değerli olduğunun bir ifadesi olarak değerlendiriyoruz biz. Tabi Özelleştirme İdaresi’nde pek çok kuruluşlar var ama onların hiçbirisiyle ilgili karar henüz yok. Öncelikli olarak Kayseri Şeker’in bu yüzde 10’luk hissesi devralınmış oldu. Burada aslında devlet hisseyi bir cebinden aldı diğer cebine koydu. Yani Kayseri Şeker’in yapısıyla ilgili çok bir farklılık yok. Devletin bir kurumunda olan hissesi başka bir kuruma geçmiş oldu. Bu yönüyle Kayseri Şeker’in yönetimini etkileyecek bir tarafı yok. Yönetim kurulunda herhangi bir yapı değişikliği söz konusu olmayacak, aynı sistem devam edecek. Ama berkli Özelleştirme İdaresi’ni temsil eden yönetim kurulu üyesi yerine Varlık Fonu yeni yönetim kurulu üyesi atayabilir. Belki bu yönüyle değişiklik söz konusu olabilir. Onun dışında Kayseri Şeker’i nasıl etkiledi diye bakacak olursak Kayseri Şeker’in itibarının, değerinin devlet tarafından tescil edilmesi bizim itibarımızı daha fazla artırdı. Biz her seferinde ifade ediyoruz Kayseri Şeker yüksek kar sağlayan, vergi rekortmeni olan, çiftçisine fazla kazandıran, en kısa zamanda pancar bedelini ödeyen bir şirket konumuna geldi. Bunun bundan sonra da daha güçlü bir şekilde devam edeceği anlamına geliyor. Devletin bu kuruma bu kadar güveniyor olması buradaki yönetim kurulunda olan insanlarla birlikte bütün çalışanları ve çiftçileri daha fazla motive edeceği anlamına geliyor. Bunun şirketimize daha da güç ve itibar kazandıracağını değerlendiriyoruz. İşin doğrusu bu uygulamadan memnuniyet duyduk” dedi.



“Ciromuzun daha fazla artması kotanın artışına bağlı”

Kayseri Şeker’in cirosunun artması için kotanın artması gerektiğini kaydeden Akay, “2017 sözleşmeleri yeni yapılmaya başlandı çiftçilerimizle. Bunun bizim kotamızla değerlendirilmesi gerekiyor. Kota arttıkça ciro artıyor. Şeker kurumu şuan Türkiye’de henüz ne olacağı belli olmaz konumunda. Aşağı yukarı 5 aydır Şeker Kurumu atanmadı. Şeker Kurumunun ne olacağı netleşince bu kotalar konusu biraz daha netlik kazanacak. Kotamız artacak olursa biz bunu rahatlıkla üretebiliriz. Fazla üretmek, fazla satmak anlamına geliyor, fazla satış da ciroyu artıracak bir unsur. Dolayısıyla ciromuzun daha fazla artması kotanın artışına bağlı” ifadelerini kullandı.



“Varlık Fonu bize katkı sağlayacak”

Varlık Fonu’nun kota artırımı konusunda kendilerine katkı sağlayacağını düşündüklerini dile getiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Varlık Fonu’na değeri olan ve değeri artması beklenen kuruluşlar devredildi diye düşünüyorum. Özellikle Şeker Fabrikaları’nın değerinin artması kotaların artışıyla doğru orantılı. Elbette ki Varlık Fonu yöneticileri Kayseri Şeker’in üretecek gücünü gördükten sonra kotanın artırılması konusunda bize katkı sağlayacaklarını ümit ediyoruz” diye konuştu.