Devletten Türk Sinemasına büyük destek!

Dizi ihracatıyla Amerika'dan sonra ikinci sıraya yükselen, dünya film festivallerinden ödüllerle dönen Türk sinemasına hükümet desteği sürüyor. Geleceğin yönetmenlerinin ilk filmlerini, sinema fonuyla destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, deneyimli sinemacıların yeni projelerine verdiği destekte de rekor kırdı. Alanında uzman sektör temsilcilerinin yer aldığı "Destekleme Kurulu", 2017'de, uzun metraj, belgesel, senaryo yazım ve kısa film gibi alanlarda yönetmen ve senaristlere toplam 33 milyon TL destek sağladı.

Tüm zamanların seyirci rekoru kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği desteklerle birlikte 2017 yılının ilk 43 haftası itibarıyla 121 yeni yerli film seyirciyle buluşurken, toplam izleyici sayısı ise 53.5 milyonu aştı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 20'lik artış gösteren izleyici sayısıyla tüm zamanların izleyici rekoru kırıldı. Türkiye, yüzde 48'lik yerli film izleme oranıyla Avrupa'da birinci sıraya yükseldi. Türkiye 142 ülkeye yaptığı dizi ihracatıyla da 2017 yılında Amerika'dan sonra en fazla film ihraç eden ikinci ülke konumuna yükseldi.

(Akşam)

