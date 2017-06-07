DİPLOMASINI BABASININ ELİNDEN ALDI

Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine; 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv. Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Narin, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Keleş, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, İzzet Bayraktar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Derviş Boztosun, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Okan Karahan, 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAUM) Müdürü Prof. Dr. Uğur Şahin, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



Törenin açılış konuşmasını yapan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Narin, mezun olan öğrencilerden kendilerini sürekli geliştirmelerini istedi.

Prof. Dr. Narin, “Fakültemiz genç yaşına rağmen temel alt yapısını tamamlamış ve ülkemizde bulunan 10 akredite eczacılık fakültesinden biri olmuştur. Bu hızlı gelişimde emeği geçen eski rektörlerimize, dekanlarımıza, öğretim üyelerine ve Kılıçer ailesine teşekkürü bir borç bilirim. Sizler burada etik değerlere, meslektaşlarına ve hastalarına karşı saygılı, temel mesleki bilgi ve becerileri kazanmış, toplum sorunlarına duyarlı öğrenciler olarak yetiştiniz. Mesleğinizi bu ilkeler ışığında, biraz sonra edeceğiniz yemine uygun olarak icra ediniz. Kendinizi sürekli geliştiriniz” dedi.









Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ise, mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Prof. Dr. Yıldız, “Burası sizlerin bir evidir. Bunu unutmayın. Sizler 12 yıl gibi bir süre de ülkemizde akredite olan 10 eczacılık fakültesinden birinde eğitim aldınız. Bunun değerini çok iyi biliniz. Sizleri buradan iyi bir eczacı olarak uğurluyoruz. Aynı zamanda eczacılık fakültesi, özverili bir öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. Eğer öyle olmasaydı 12 sene içerisinde akredite olmazdı. Hem eğitim-öğretime, hem de bilimsel araştırmalara eşit oranda ağırlık vererek sizleri eğittiler. Onların hakkını ne siz ödeyebilirsiniz, ne de üniversite idarecileri olarak bizler ödeyebiliriz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından diploma törenine geçildi. Mezun öğrencilerden Ayşe Aygün, diplomasını, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı olan babası Hv. Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün’ün elinden aldı.

Mezuniyet töreni mezun öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya fırlatmasıyla son buldu.

Kurum Haberi