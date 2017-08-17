“Dış Ticaret İstihbarat Merkezi” sanayicilere katkı sağlıyor

Küresel sistemde ciddi gelişmelerin yaşandığı günümüz dünyasında kurumların gelişmesi için, kurum temsilciliklerinin daha kaliteli hizmet sunması gerektiğini belirten Başkan Tahir Nursaçan, bu kaygılarla kurulan Dış Ticaret İstihbarat Merkezinin sanayicilere rekabet imkanı sağlayacağını ifade etti.

Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'nin aynı zamanda firmaların pazarda tespit edebilmeleri ve müşterilerine ulaşmada da katkı sunacağını kaydeden Başkan Tahir Nursaçan, “Hiper rekabet ortamının yaşandığı günümüzde, sanayicilerin doğru zamanda ve yerinde hamleler yapmaya mecbur kaldıklarını, doğru hedef, doğru pazar tespiti, pazara girmeden önce yerli ve yabancı firmalar ve müşterilerle ilgili yapılan analiz ve araştırmaların öneminin günden güne değer kazandığını, ihracatta hedef pazar seçimi yapıldıktan sonra, rakip firmaların tespiti ve potansiyel müşteri belirlenmesinin ikinci önemli bir adımı oluşturduğunu biliyoruz. Bu bakımdan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'miz, hizmet kalitesi bakımından Türkiye’deki 316 OSB arasında önemli ve ayrı bir yere sahip olan Organize Sanayi Bölgemizde sanayicilerimiz için önemli avantajlar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Tahir Nursaçan, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi çalışmaları hakkında detaylı bilgiye http://dtim.kayseriosb.org/ internet sitesinden ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.





İHA

