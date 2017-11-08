Doğal bahçeye doğal gübre

Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nda kış döneminde de doğal üretime yönelik çalışmalar yapılıyor. Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Derneği Başkanı Yeşim Bekyürek, Doğal Ürünler Bahçesi’nde üretim yapan çiftçilerle bir araya gelerek kompost gübre konusunda bilgi verdi. Çiftçilere dağıtılacak solucanla ilgili açıklamalarda bulunan Ziraat Mühendisi Bekyürek, dağıtımı yapılacak solucanların nasıl kullanılacağını bahçede uygulamalı olarak anlattı.



Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Ayşe Önder ise Doğal Ürünler Bahçesi’nde kompost gübre yapımı için çalışma başlattıklarını belirterek, bu kapsamda ilk etapta 15 çiftçiye yetiştirilmiş solucan vereceklerini söyledi.

Dağıtımı yapılacak 3 bin solucanın 6 ay süreyle üreticilerde kalacağını ve 6 ay sonra bu solucanların alınarak diğer üreticilere verileceğini ifade eden Önder, böylece doğal bir gübre üretmiş olacaklarını kaydetti.

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