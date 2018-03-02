Doğalgaz abonelerine müjde

Afyonkarahisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, milyonlarca doğal gaz abonesinin ödedikleri bağlantı ve güvence bedellerini geri almalarının önü açtı.

Afyonlu avukat Ali Gökçimen 2016'da evine doğalgaz bağlatmak için Aksa Dağıtım Şirketi ile sözleşme imzaladı. Gökçimen'den bağlantı bedeli olarak 505 lira, güvence bedeli olarak da 479 lira alındı. Gökçimen de haksız alındığını savunduğu bu ücretlerin iadesi için Afyon İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne başvurdu. Hakem Heyeti, 8 Mart 2017'de şirketin tüketiciden aldığı 984 TL'nin iadesine karar verdi.





YASAL DAYANAĞI YOK

Şirket ise, 22 Mart 2017'de 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne karşı dava açtı, hakem heyeti kararının iptalini talep etti. Tüketici Mahkemesi sıfatıyla davaya bakan hakim Havva Çoban, davacı şirketin itirazını reddetti. 21 Şubat 2018'de verilen kararın gerekçesinde aynen şu ifadeler yer aldı:

"Abonelik sözleşmeleri kurumlarca maktu olarak hazırlanmakta olup, tüketicilerin müdahale şansının olmadığı, dolayısıyla tüketici aleyhine olan maddelerin haksız nitelikte olduğu, alınan abone bağlantı bedeli ile güvence bedeli kalemi adı altındaki hizmetlerin davacının sağlamakla yükümlü ve işin doğasında olan hizmet niteliğinde olduğu, dolayısıyla yasal dayanağı olmayan bu bedellerin iadesi yönünde Afyonkarahisar İl Tüketici Hakem Heyeti kararının usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla davanın reddine karar verilmiştir'' (SONDAKİKA.COM)