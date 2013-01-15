Doğalgaz Faturaları PTT'den Ödenebilecek

Protokol imza töreninde konuşan Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, Kayserigaz’ın 10. Kuruluş yılını yıl içinde yapacağı çeşitli etkinliklerle kutlayacağını bildirdi. Bora, bugün itibarıyla Kayseri’nin yüzde 98’ine doğalgaz ulaştırdıklarını belirterek, ‘’Kayseri’nin yüzde 54’ü doğalgazla ısınıyor. Yüzde 46’lık bölüm ise hala kömür, odun, mazot benzeri ısınma araçları kullanıyor. Bugün itibarıyla Kayseri’de 219 bin abonemiz bulunuyor. 27 bin 600 kişi ise abone olmasına rağmen, henüz doğalgaz kullanmıyor. 2012 yılında Kayseri’de 532 milyon metreküp doğalgaz kullandı’’ dedi.

Kayserigaz olarak 2013 yılı için 8 milyon TL’lik bir bütçe ayrıldığını ifade eden Bora, bu bütçenin altyapı ve hizmet kalitesinin artırılması alanlarında kullanılacağını bildirdi.

Bora, Erciyes Master Planı çerçevesinde Erciyes Dağı’nda oluşturulan oteller bölgesine de doğalgaz ulaştıracaklarını vurgulayarak, Erciyes Dağı’nda hali hazırda mevcut olan ve Master Plan çerçevesinde yeni kurulacak tesisleri doğalgaza kavuşturacaklarını, böylece buradaki tesislerin temiz ve çevre dostu bir yakıtla ısınmasını sağlayacaklarını kaydetti.

2012’de Kayserigaz’ın 5 bin 400 acil ihbar aldığını ve bu ihbarlara ortalama 13 dakika içinde müdahale ettiklerini de belirten Bora, ‘’Ayrıca Bursagaz’la yaptığımız eğitim ve hizmet işbirliği çalışmaları sonucu, Bursagaz ile ortak eylem planı oluşturduk. Bu plan çerçevesinde, Kayseri ya da Bursa’da meydana gelebilecek olağanüstü durumlarda, doğalgaz yangını, kontrolsüz gaz çıkışları gibi durumlarda , olayın meydana geldiği şehrin ekiplerinin yerine, diğer ilin ekiplerinin müdahale etmesi mümkün olabiliyor’’ diye konuştu.

Bora, konuşmasında ayrıca, PTT ile imzalanan işbirliği protokolü sayesinde doğalgaz abonelerinin faturalarını PTT şubelerinden ücretsiz olarak ödeyebileceklerini de bildirdi.

PTT Kayseri Başmüdürü İhsan Afşin de, PTT’nin kar amacı gütmeyen bir kamu kuruluşu olduğunu, ancak hizmetin vatandaşa en iyi şekilde ulaşması için yoğun bir çaba içinde olduklarını kaydetti. Afşin, ‘’Bu nedenle, Kayserigaz’la imzaladığımız protokolü önemsiyoruz. PTT olarak bütün şubelerimizi yeniledik ve her şubemize PTTMatikleri koyduk. Vatandaşlarımızın daha refah, temiz ve güvenli ortamda işlemlerini en kısa sürede yapmalarına imkan sağlamaya çalışıyoruz. Kayserigaz’la imzaladığımız bu protokol sayesinde, doğalgaz aboneleri faturalarını şubelerimizden ücretsiz olarak yatırabilecekler. Önceden de şubelerimiz doğalgaz faturalarını tahsil ediyordu, ancak ücret karşılığı bu hizmet veriliyordu. Bu protokolden sonra şubelerimiz, doğalgaz abonelerinin faturalarını ücretsiz tahsil edecek. Enkısa zamanda da doğalgaz faturalarının PTTMatikler’den tahsil edilmesini sağlayacağız’’ dedi.

Konuşmaların ardından Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ile PTT Kayseri Başmüdürü İhsan Afşin, işbirliği protokolünü imzaladılar.