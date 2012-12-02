Doğalgaz Faturasını Düşürme Yolları

Bundan önce merkezi kat kaloriferi sistemleri, soba vb şekilde ısı ihtiyaçlarımızı karşılıyorduk. Devir değişti diyerekten doğal gaz dönemine geldik.



Doğal gazın verdiği rahatlık yanında cebe verdiği ızdırabıda unutmamak gerek. Isınacağız derken cebinizi yakmayın.



İşte doğalgaz faturasını düşürme yöntemleri...



1-İlk olarak uzman kişilerden yardım alarak ile bina yalıtımı yapılmalıdır.



2-Çift camlı pencere kullanılmaya dikkat edilmeli, soğuk ve sıcak havanın geçişlerini önleme babında.



3-Dışarı açılan kapıların sızdırmazlığı sağlanmalıdır.



4-Perdelerin kalın pencereyi kapatan, radyatörlerin de önünü ve üstünü kapatmamasına dikkat etmek gerekir.



5-Özellikle kuru havada soğuk daha fazla hissedilmektedir. Bu sebepten dolayı kışın sık sık odalar nemlendirilmelidir.



6-Kış aylarında oda havalandırması kısa süreyle pencerelerin tam açılarak yapılmalıdır.



7-Radyatörlerin, peteklerin üzeri ve önü estetik olsun diye kapatılmamalıdır. Radyatör arkasındaki duvara folyolu levhalar konulursa daha çok verim alınabilir. Böylece ısı duvara geçmeden aliminyum levhalar sayesinde odaya yayılabilir.



8- Doğal gazdan sonra kullanılmayan baca delikleri kapatılmalıdır.



9-Kombiyi sürekli açılıp kapatılmasından ziyade bunun yerine düşük ayarda sürekli çalışır olması gerekir.



10-Zaman ayarlı termostat kullanılmalı; kapı, pencere ve ısı veren cihazlardan uzağa monte edilmelidir. Ve termostat 19 derece olan konfor sıcaklığına, su termostatı ise 50 dereceye ayarlanmalıdır.



Bu 10 adet doğal gaz fatura düşürme yöntemi ile az da olsa faturanız daha hesaplı gelecektir.



