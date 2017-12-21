Doğalgaz güvence bedelleri PTT’den alınabilecek

EPDK tarafından belirlenerek doğalgaz gaz kullanım sözleşmesi esnasında tahsil edilen ve Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi' ndeki aylık değişim oranlarına göre güncellenen ve sözleşmenin feshedilmesi halinde aboneye iade edilen bedel olan Güvence Bedeli’nin iadesi PTT şubelerinden alınabilecek.

Doğalgaz kullanıcısının bulunduğu adresten taşınması durumunda doğalgaz sözleşmesini sona erdirmesi gerekmektedir. Doğalgaz abonelik sözleşmesinin Kayserigaz şubelerine gelmeden Kayserigaz web sitesinden online olarak feshedilebileceğini belirten yetkililer otomatik ödeme talimatı olan abonelerin, fesih müracaatından sonra bankalarından otomatik ödeme talimatlarını iptal ettirmeleri gerektiğini de hatırlattılar.

Kayserigaz Tahsilat Yöneticisi Yaşar Benli, Güvence bedeli iadesi ilgili yaptığı açıklamada doğalgaz abonelerinin güvence bedeli iadesini Türkiye’nin her yerinde bulunan PTT şubelerinden kolaylıkla alabilecekleri belirtti. Kayserigaz olarak abonelerimizin işlemlerini kolaylaştırmak adına onlardan gelen talepleri de göz önünde bulundurarak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Geçen yıl hizmete sunmuş olduğumuz yeniliği de, tahsilat işlemlerinin arttığı bu günlerde, abonelerimize hatırlatmak isterim; Abonelerimiz fatura sorgulama ve tahsilat işlemlerini sadece TC Kimlik numaralarını kullanarak başka bir belgeye ihtiyaç duymadan kolaylıkla da yapabilmektedir.” dedi.

(Kurum haberi)



