Doğalgaz sayaç değişikliğinde bedel istenmeyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Ankara’da yaşanan sayaç tartışmasına ilişkin, “Müşteriden sayaç veya sayaç değişim bedeli talep edilemez” uyarısı yaptı. Ankara’da yaklaşık 950 bin adet ön ödemeli sayaç kullanan tüketici bulunduğuna dikkat çeken EPDK, bu sayaçların elektronik kitlerinin sürekli arıza vermesi, pil sorunları yaşanması, kart manyetiklerinin sık sık bozulması gibi nedenlerle yeni sayaçlarla değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

14 yılı dolduran da değiştirilebilir

EPDK, doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından 20 yılını dolduran sayaçların, müşterinin talebi olmaksızın yenileri ile değiştirilmesinin mevzuata uygun olduğunu belirtti. Kurumdan yapılan açıklamada, “14 yılını doldurmuş sayaçlar da ‘tamir edilemez ve kullanılamaz hale gelmesi durumunda’ müşteri talebi aranmaksızın yenileri ile değiştirilebilmektedir. Yeni sayaçlar dağıtım şirketlerinin mülkiyetindedir. Bu sebeple müşteriden sayaç bedeli veya sayaç değişim bedeli kesinlikle talep edilemez” denildi.

“Güvence bedeli alınabilir»

Ön ödemeliden faturalı sayaca geçişte talep edilen ücretin “Sayaç ücreti” değil “Güvence bedeli” olduğunu vurgulayan EPDK, aboneliklerin sonlandırıldığı anda dağıtım şirketinin bu bedeli enflasyon oranında güncelleyerek geri ödemek zorunda olduğuna dikkat çekti.

(habertürk)

