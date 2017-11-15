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Doğu illerinin ihracatı 10 milyar dolar oldu

Terörün bitirilmesiyle birlikte bölgeye yapılan yatırımlar meyvesini verdi. Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinin toplam ihracatı bu yılın 10 ayında 10 milyar dolara yaklaştı.

Doğu illerinin ihracatı 10 milyar dolar oldu
Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu illeri, ihracat performansını gün geçtikçe artırıyor. Bu artış hem istihdam, hem döviz girdisi, hem üretim olarak bölge ekonomisine moral veriyor. Sadece Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) bağlı 17 ilde bu yılın 10 ayında 1 milyar 498 milyon 305 bin dolarlık ihracat yapıldı. Buna Gaziantep de eklenince 10 aylık ihracat 10 milyar dolara yaklaştı. DAİB'in sorumluluk alanında yer alan Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkâri, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. DAİB'in sadece ekim ayı ihracatı, 153 milyon 206 bin doları buldu. Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında geçen yıla oranla yüzde 18'lik artışla 336 milyon 454 bin dolarla ilk sırayı Irak alırken, bu ülkeyi İran, Azerbaycan, Almanya ve Bulgaristan takip etti.
(finanshaber)
 
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