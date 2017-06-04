Dolar 4 aydır düşüyor

Geçen yılın eylül ayında başlayan yükseliş trendi sonucunda bu yıl başında 3,9422 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselen dolar/TL, takip eden aylardaki düşüşüne mayısta da devam etti.

Mayıs ayındaki değer kaybı ile aylık bazda düşüşünü üst üste 4. aya taşıyan dolar/TL, 2014’ten bu yana ilk kez 4 aylık bir düşüş serisi gerçekleştirmiş oldu.

Dolar/TL bu dönemde yüzde 6,5 değer kaybederek, analistlerin kritik seviye olarak nitelendirdikleri 3,50 seviyelerini gündeme getirdi.







“Doların ateşini TCMB düşürdü”

Saxo Capital Strateji Uzmanı Cüneyt Paksoy, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) kararlı duruşu ve sıkı para politikası adımları ile Geç Likitide Penceresini (GLP) kademeli bir şekilde yüzde 12,25’lere çekmesinin, dolar/TL’nin ateşinin düşmesinde birinci etken olduğunu söyledi.

Paksoy, reeskont kredilerinde, swap ve zorunlu karşılıklar tarafında TCMB’nin devamlı sıkı para politikasına vurgu yaparak proaktif algı yönetimi sürdürmesinin Merkez Bankası efektini piyasa algısında kuvvetlendiren ekstra etkenler olarak öne çıktığını ifade etti.





“Dolar/TL’de hedef 3,35-3,45 aralığı”

Dolar/TL’de 3,50-3,53 kritik destek bölgesinin altına gevşemenin henüz olmadığını ve bu seviyelerden tepki alımlarının gelmeye devam ettiğini belirten Paksoy, şunları kaydetti:

“Temel ve teknik olarak bu geri çekilmenin büyük resimde önemli bir düzeltme hareketi olarak etiketlenebileceğini, ara ara yukarı tepki hareketleri deneneceğini ve kritik eşiklerin aşılması halinde tekrar yükselişe geri dönme riskinin daha çok dışsal dinamiklerle gündeme gelebileceğini hatırlatmak isteriz.”

Paksoy, teknik olarak dolar/TL’de 3,50-3,53 destek aralığının altına gelinmesi halinde 3,35-3,45 aralığının potansiyel yeni kritik destek hedefi olacağını ifade etti.

Gelecek tepkilerde ise 3,60 üzerine yerleşmenin başlayabileceğini belirten Paksoy, devamında da 3,63-3,65 aralığının kalıcı olarak geçilmesi durumunda çok kritik olan 3,70-3,80 direnç aralığının potansiyel ilk hedef olacağını dile getirdi.

AA