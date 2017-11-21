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Dolar ve Euro tarihi rekoru kırdı

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,9470, euro 4,6374 ile rekor kırdı.

Dolar ve Euro tarihi rekoru kırdı
Dolar ve euroda yeni rekorlar görüldü. 

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen satış baskısının yanı sıra enflasyon riski, ABD ile gerilen ilişkiler ve hükümet kanadından gelen faizin düşmesi gerektiğine yönelik söylemlerin Merkez Bankası'na dönük eleştirilerle güçlenmesinin etkisiyle döviz piyasasında hareket görülüyor.
Dolar/TL 3,9470 ile tarihi rekorunu yenilerken, euro da 4,6374 ile tüm zamanların en yükseğini gördü. 
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