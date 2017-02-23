Dolar/TL 3,58'in altını gördü

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 3,5784'e kadar gerilemesinin ardından 3,5860 seviyelerinde dengelendi.



Küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel 6 Ocak'tan bu yana ilk kez dün 3,60'ın altına gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 değer kaybıyla 3,5807'den tamamladı.

Düşüş eğilimini bugünün açılışında da sürdürerek 3,5784'ü gören dolar/TL, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,15 artışla 3,5860 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,12 değer kazancıyla 3,7890, sterlin/TL ise yatay seyirle 4,4630 seviyelerinden işlem görüyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar dün akşam açıklandı. Birçok Fed yetkilisinin ekonomik görünümün değişmemesi halinde faiz artışına "oldukça yakın zamanda" gidilmesini desteklediğini ortaya koyan tutanaklarda, ayrıca yeni yönetimin mali politikalarına yönelik belirsizliğin de yükseldiği kaydedildi.



Analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,60'ın altında kaldığı sürece sırasıyla 3,5720, 3,5500 ve 3,4000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası yükselişlerde ise 3,6140'ın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA