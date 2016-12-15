Dövize karşı “altın” kampanya 3 GÜN BOYUNCA MALİYETİNE SATIŞ: Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, dernek üyesi esnafların bugünden başlayarak 3 gün boyunca maliyet fiyatından altın satışı yapacağını söyledi.

Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Ömer Gülsoy bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte dernek binasında basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.





Şehitlere rahmet diledi

Sözlerine şehitlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileyerek başlayan Başkan Gülsoy, “Zor günlerde bizi biz yapan değerlerin başında gelen yüce milletimizin birlik ve beraberliğinin oynana oyunları bozacağına canı gönülden inanıyor, güvenlik güçlerimizin, şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacaklarını biliyoruz. Bizimde bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümetimizin ve güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gerektiğinde ülkemiz, neslimiz, çocuklarımız, namus ve şerefimiz için canımızı seve seve vereceğimizi belirtmek istiyoruz” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dövizinizi TL’ye çevirin. Altına yatırım yapın” çağrısına destek vermek için, dernek üyesi sarrafların 3 gün boyunca maliyetine altın satışı yapacaklarını dile getiren Başkan Gülsoy; “Altının borsadaki maliyet fiyatları kaç liraysa o fiyatlar üzerinden satacağız. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri maliyetine satış yapacağız. Altının çıkış maliyeti bize kaç liraysa üyemiz olan arkadaşlar karsız olarak satılacak. Şuanda küçük altın bir yatırım aracı olduğu için bizde de sirkülasyonu çok. Vatandaşlarımızın sürekli hediyeleşmek için kullandığı için küçük altın kar marjıyla hiçbir zaman satılmamıştır. Küçük altının fiyatında da 3 TL gibi bir geri çekilme olacak.” diye konuştu.

Suriyelilerin sattığı altınların ayarı düşük

Başkan Gülsoy, kentimizde bazı noktalarda Suriyelilerin de sarraf açtığını ama orada satılan altınların bizim vatandaşların alacağı altından olmadığını belirterek; “İlimizde Suriyelilerin açtığı bir dükkan var ama bizim üyemiz değiller. Dernek üyesi olmak için bize müracaat ettiler ama biz üye olarak kaydetmedik. Suriyeliler Gaziantep tarafından altın getiriyorlar. Biz kontrol etmek için birkaç tane ürünlerini aldık. Sattıkları altınların ayarları düşük. Bizim halkımızın alacağı altın değil.” uyarısında bulundu.

Kira bedellerinin TL olmasını görüşeceğiz

Dernek olarak Kazancılar Çarşısı’nda dükkanlarda ticaret yapan kiracı esnaflara kolaylık sağlanması için dükkan sahipleriyle görüşerek kira bedelinin TL olarak alınmasını isteyeceklerini anlatan Başkan Gülsoy, “Kazancılar Çarşısı’nda çoğu arkadaşımız kiracı. Mülkiyet sahibi olan arkadaşlarımız çok az. Buradan bütün mal sahiplerine çağrı yapıyorum. Mal sahipleri de mutlaka TL’ye dönsünler. Döviz üzerinden kira alıyorlar.” Diye konuştu.

Kapanan değil açılanları sayıyoruz

Kazancılar Çarşısı’nda kapanan dükkanların olduğunu ancak umutsuzluğa kapılmadıklarını dile getiren Gülsoy, “ Şuan ülkemiz zor bir durumdan geçiyor. Bizlerde sıkıntılar yaşıyoruz. Bu krizden dolayı 4-5 dükkanımız kapanmış durumdadır. Karlılık oranlarının bittiği, hat safa da rekabetin olduğu ve masrafların çoğaldığı bir ortamdayız. Her şeyi buna bağlamamak lazım diye düşünüyoruz. Tabi ki moralimizi bozmadan çalışacağız. Bir ekonomik kriz yaşıyoruz ama nihayetinde hayat devam ediyor. Bu devlet bizim diyoruz. Moral bozukluğuna kapılmadan kapanan dükkanları değil, açılan dükkanları saymaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ







