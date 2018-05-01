Dövizle borçlanmada yeni dönem

Reel sektörün dövizdeki iniş çıkışlara karşı korunması, kurda oynaklık ve risk priminin azaltılması amacıyla döviz geliri olmayan küçük ve orta ölçekli şirketler yeni dönemde dövizle borçlanamayacak.

Derlenen bilgilere göre bugün yürürlüğe girecek "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı" kapsamında, döviz geliri olmayan Türkiye'de yerleşik kişiler, yurt dışından ve yurt içinden döviz kredisi temin edemeyecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ile Türkiye'de yerleşik finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerinin kullanacakları döviz kredileri, kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon dolar veya üzerinde olan Türkiye'de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredileri kapsam dışı tutulacak.

Ayrıca, yatırım teşvik belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından kullanılacak döviz kredileriyle belirli gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan makine ve cihazların finansmanı için kullanılacak döviz kredileri de düzenleme kapsamı dışında olacak.

AA

