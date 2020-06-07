“Düğün salonları açılmazsa evlerimizin önünde düğünümüzü yaparız” Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular Sendikası İç Anadolu Bölge Başkanı Ali Koray Özandaç, düğün salonlarında korona virüs tedbirlerinin alındığını, salonların açılış tarihi ön görülmediği için bazı vatandaşların düğün salonlarını iptal ederek, evlerinin önünde düğün yapacaklarını söylediklerini dile getirerek, vatandaşlarda 'Bizim ailemizde hasta olmaz' algısının olduğunu söyledi.

07 Haziran 2020 Pazar 10:04