Düğünler yapılmayınca sahte para satışları da durdu Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde düğünlerin ertelenmesi, düğünlerde atılan sahte para satışlarını da olumsuz etkiledi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 11:27