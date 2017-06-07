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Dünya devinden flaş Türkiye tavsiyesi!

Morgan Stanley, gelişen piyasalarda ağırlık artırırken döviz cinsi Türk tahvillerini de önerdi. TL ise yatırım bankasının listesinde yer almadı.

Dünya devinden flaş Türkiye tavsiyesi!

Morgan Stanley, Türk tahvilleri için alım önerdi, döviz piyasasında ise Türki Lirası (TL) için öneri yok.

Yılın ikinci yarısında  düşük faizler ve sağlıklı risk algısıyla global makroekonomik koşulların gelişen piyasaları destekleyeceğini düşünen yatırım bankası Türkiye ile birlikte Ukrayna, Arjantin ve Rusya  eurobondlarında alım önerisinde bulundu.

Daha önce gelişen piyasalar için sadece yerel tahviller için ağırlık artır önerisi bulunan Morgan Stanley, eurobond ve para birimleri için de ağırlık artır önerisi verdi.

TÜRK LİRASI LİSTEDE YOK

Ancak MS'in dövizdeki tercih listesinde TL yer almadı. MS, Polonya Zlotisi, Çek Kronası, Kore Wonu, Malezya Ringiti ve Meksika Pesosu'nun beğendiğini açıkladı.

Morgan Stanley, eurobondda Ukrayna ve Arjantin'i en çok beğendikleri olarak sıralarken, Türkiye ve Rusya'yı beğendiğini belirtti. Yatırım Bankası, Güney Afrika performansının ise geride kalmasını bekliyor.

EUROBOND YERİNE YEREL TAHVİLLER

Yerel tahvilleri eurobondlara tercih eden MS  bu tarafta Meksika, Polonya ve Endonezya'nın en iyi performansı göstermesini bekliyor. Güney Afrika'nın eurobondda olduğu gibi yerel tahvillerde de geride kalmasını öngörüyor. MS, Çin yerel tahvillerinin de Güney Afrika'ya benzer performans göstereceği görüşünde.

Morgan Stanley'in bu raporunun yanı sıra son dönemde TL varlıklar için iyimserlik dikkat çekiyor.

Citi, sıkı para politikası ve istikrarlı TL nedeniyle Türk tahvillerinde vade uzatma önerdi. Deutsche Bank, “ucuz değerleme”, cazip cary trade imkanı ve iyileşen kaynak girişleri nedeniyle Türk Lirası'nda al tavsiyesinde bulunurken Standard Chartered Rus rublesine karşı Türk Lirası tavsiye etti.

Benzer şekilde, gelişen piyasalar denildiğinde ilk akla gelen isimlerden milyarder yatırımcı MarkMobius da Türkiye'ye yeni yatırım yapacaklarını açıklamıştı.

CMB verileri yabancı yatırımcıların son 3 ayda 3,3 milyar dolarlık tahvil alımı yaptığına işaret ediyor. (HABER7.COM)

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