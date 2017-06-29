Dünyadaki yardımın 5’te biri Türkiye’den

Dünyada her yıl yapılan yardımların haritası incelendiğinde ABD ilk sıra yer alırken, ABD’yi sırasıyla Türkiye, İngiltere, AB kurumları ve Almanya takip etti. Ayrıca Türkiye 2015’te yaptığı yardımlarla milli gelirinin 0,75’lik dilimini insani yardıma ayırarak dünyanın en cömert ülkesi olmuştu. Ajans Press’in incelediği verilere göre 2015 yılında dünyada 25,7 milyar dolar, 2016 yılında ise 27,3 milyar dolarlık yardım gerçekleştirildi. Türkiye’nin yaptığı 6 milyar dolarlık yardım geçtiğimiz yıl dünyada yapılan yardımların 5’te birinden fazlasını oluşturdu.

En çok yardım Suriye’ye

Dünyada en çok insani yardım tahmin edileceği üzere 2,14 milyar dolar ile Suriye’ye yapıldı. Suriye’yi 1,5 milyar dolarla Yemen, 956 milyon dolarla Ürdün, 935 milyon dolarla Güney Sudan, 888 milyon dolar ile de Irak izledi. Ajans Press’in 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiği detaylı medya incelemesinde “insani yardım” konulu 7 bin 917 yazılı basın haberi yapıldığı belirtilirken, ITS Medya’nın sosyal medya ve portal incelemesinde ise 36 bin 558 konulu haber yapıldığı tespit edildi.

Kurum Haberi

