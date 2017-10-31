EĞİTİM DOSTU SENDİKA

Metal işkolunun en büyük sendikalarından olan Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Çelik-İş Sendikası, işçi çocuklarına burs desteğine bu yıl da devam kararı aldı.



Çelik-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulunun kararıyla, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Türkiye’de bulunan üniversitelere girmeye hak kazanan Çelik-İş’e üye işçilerin çocuklarına burs verilecek.

Öğrencilere Ekim 2017-Mayıs 2018 tarihleri arasında her ay 150 TL burs ödemesi yapılacak.

Yapılan değerlendirmeye göre; mevcut burs alan öğrenciler ve yeni burs almaya başlayacaklarla birlikte bu eğitim öğretim yılında toplamda 600’den fazla öğrenciye burs verilerek, destek olunacak.







“İşçi çocuğuna destek olmak vazifemiz”

“Fabrikalarda alın teri akıtarak çocuklarını okutmak için çabalayan üyelerimize destek olmak, bizim öncelikli vazifemizdir” diyen Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “Sosyal sendikacılık anlayışımız çerçevesinde sadece üyelerimizle değil, onların aileleriyle de yakından ilgileniyoruz. İşçi çocukları arasında üstün yetenekli, desteklendiği takdirde büyük başarılar elde edebilecek yavrularımız olduğunu biliyoruz. Bir işçi çocuğunun iyi bir eğitimle, saygın ve önemli bir yere geldiğini ve iyi bir meslek sahibi olduğunu görmek bizim gurur kaynağımızdır. Her biri pırıl pırıl olan bu çocuklarımıza ülkemizin geleceğini emanet edeceğiz. Bu nedenle üyelerimizin üniversitede okuyan çocuklarının eğitimlerine ve başarılarına bir nebze de olsa katkı sunmak istiyoruz.” dedi.



6 bin yeni üye







Metal işkolunda çalışan işçilerin Çelik-İş’e olan ilgisinin her geçen gün arttığını kaydeden Değirmenci, “Bu yıl 6 bine yakın işçi, Çelik-İş’e üye oldu. Her geçen gün artan üye sayımıza paralel olarak burs verdiğimiz öğrenci sayımız da artış gösteriyor. Geçtiğimiz yıl 450 öğrenciye burs verirken, bu yıl 600’den fazla öğrencimize burs desteği sağlayacağız. Bizim en büyük kazanımımız ise bu çocuklarımızın üniversiteden mezun olduklarında her birinin iyi bir iş sahibi ve vatana millete hayırlı bir vatandaş olmalarıdır” diye konuştu.

Kurum haberi

