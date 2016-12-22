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Ehliyet ve Pasaporta yeni yıl zammı

Değerli kağıtların 2017 yılı bedellerini belirleyen Maliye Bakanlığı tebliği kapsamında sürücü belgesi bedeli 117 TL olarak tespit edildi.

Ehliyet ve Pasaporta yeni yıl zammı
Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan Muhasebat Genel Müdürlüğü değerli kağıtlar genel tebliğine göre, bir süre önce kamuoyunda tartışma konusu olan sürücü belgesi bedeli, tebliğ kapsamında 117 TL olarak belirlendi.
Pasaport bedeli
94 TL Tebliğ çerçevesinde, sürücü çalışma belgeleri ve motorlu araç trafik belgeleri bedeli 117 TL, motorlu araç trafik tescil belgesi 88 TL, pasaport bedeli 94 TL alınacak.
Kayıp cezası 32 TL
Değiştirme nedeniyle verilen TC kimlik kartları için 16 TL, eğer kayıp nedeniyle düzenleniyorsa 32 TL bedel öngörülüyor. Gelecek yıl, noter kağıtları ve beyanname için 9.50 TL, protesto, vekaletname ve re'sen senet için 19 TL, her bir banka çeki yaprağı için ise 5.60 TL bedel ödenecek.
(haberler.com)
 
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