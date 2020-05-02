Ekilmedik arazi kalmayacak İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için başlattığı "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi" Programı çerçevesinde Kayseri’de dağıtılan tohumların ekildiği tarlalarda inceleme yaptı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 16:28