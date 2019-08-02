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EKMEĞE ‘HİZMET’ ZAMMI

Kayseri’de alınan karar ile ekmeğe 25 kuruşluk zam geldi. Ekmeğe gelen zammı değerlendiren KESOB Başkanı Ahmet Övüç, fırıncı esnafının gelen zamlarla beraber sıkıntı yaşadığını ve dayanacak güçlerinin kalmadığını söyledi. Övüç, “Zam iyi bir şey değil ama hizmet etmek için bu zammı yaptık” dedi.

EKMEĞE ‘HİZMET’ ZAMMI
En Son 10 Ay Önce Zamlanmıştı
28 kişiden oluşan komisyonda bu kararın alındığını dile getiren Övüç, karara Fırıncılar Federasyonu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da olur verdiğini söyledi. Övüç, ekmeğe en son 10 ay önce zam yapıldığını, ancak o zamanki asgari ücret ve maliyet giderleri ile günümüz asgari ücretteki ve maliyetteki değişimler sonucunda fırıncı esnafının da dayanacak gücü kalmadığı için ekmeğe 25 kuruşluk zam yapmak durumunda kaldıklarını belirtti.

“Halkımızdan Özür Dileriz”
Her zammın müşteri kaybı olduğunu söyleyen Başkan Övüç, “Her zam müşteri kaybıdır. İsterdik ki, fakirin ekmeğine el uzatmadan bu işi gerçekleştirelim ama bunlarda bir yere kadar olduğu için fırınların açık kalması için imkanlar dahilinde bu zammı yapmak zorunda kaldık. Halkımızdan da özür dileriz. Zam iyi bir şey değil ama hizmet etmek için bunu yaptık” dedi.
 
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