Ekmeğin yüzde 10'u israf ediliyor

Kavuncu, Holiday Inn Otel’de gerçekleştirilen "Sektörel Yol Haritası Çalıştayı"nın ardından düzenlediği basın toplantısında, yönetim kurulu üyeleri ve 35 il başkanın katılımıyla 2 gün süren bir çalıştay yaptıklarını ve sektörle ilgili tüm gelişmeleri masaya yatırdıklarını belirtti.

Hükümetin ekmekte israfı önleme adına 2018 yılında 250 gram ekmeğin 200 grama düşürülmesi gibi çalışması olduğunu aktaran Kavuncu, şunları kaydetti:

"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak fırıncılarımız ve Türkiye genelindeki tüm teşkilatlarımızla hükümetin almış olduğu ekmek politikasını destekleme kararı aldık. Burada yaptığımız çalıştayda da böyle bir karar çıktı. Biz tek fiyat uygulamasını istiyoruz. Ekmek İstanbul'da 1 lira 25 kuruş ise Hakkari, Hatay, Çorum, Ordu'da da 1 lira 25 kuruş olsun, aynı fiyat olsun. En azından ekmek israfını önlemiş oluruz, karaborsayı önlemiş oluruz. Türkiye'nin her yerine tek fiyattan gitmiş olur. Aynı zamanda ekmek maliyetini de kontrol etmiş oluruz. Biz ekmekle ilgili devletimizin politikasını belirlemesini istiyoruz."

"Türkiye'nin ekmek israfı 1,5 milyar dolar"

Ekmek israfının önüne geçebilmek için yetkili kurumlarla ortak çözüm yolu aradıklarını dile getiren Kavuncu, şöyle devam etti:

"İki yıl süren Ar-Ge çalışmamız neticesinde Türkiye'de günlük ortalama 120 milyon ekmek üretimi olduğunu tespit ettik. Bu rakamın da yüzde 10'u kadar ekmek israfımız var. Bu da 12 milyon ekmek eder. Bunun da yaklaşık 1,5 milyar dolar gibi bir rakama tekabül ettiğini gördük. Türkiye'deki ekmek israfından dolayı ülkemizin gayri safi milli hasılası, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın cebinden çıkan para 1,5 milyar dolar. Bu parayı biz her gün çöpe atıyoruz. Bu rakamları ortaya koyduktan sonra 400 ilkokul yapacak parayı çöpe attığımızı, 500 kilometrelik bir otobanın çöpe gittiğini, 55 bin insanımızın sigortasının yatırılabileceğini tespit ettik. Bu çalışmalarda da fırıncıların 4 milyon ekmeği israf ettiği söyleniliyor. Fırıncılar 4 milyon ekmeği israf etmiyor israf eden bizim vatandaşımızdır. Bunun sebebi de ekmek çok ucuz olduğundandır."

AA



