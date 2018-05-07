EKOLOJİK KASABALAR

Avrupa Birliği tarafından desteklenen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri derneğinin faydalanıcı olduğu “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi” kapsamında ilimizde “Kayseri’nin Ekolojik Kasabaları Projesi-Eco Towns of Kayseri Project” uygulamaya konuldu.

Proje ile; iklim değişikliğini önlemeye yönelik yapılan çalışmalara, organik tarım üretimi alanının arttırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında yapılması planlanan faaliyetlerden olan tarla günü etkinliğinin ilki Yeşilhisar Başköy Mahallesindeki elma bahçesinde yapıldı.

İkincisi ise feromon tuzak asılması Bünyan Koyunabdal köyünde yapılan etkinlik ile gerçekleştirildi. Elma bahçesinde, feromon tuzakların asılması gösterimi ile yapılan etkinliğe; köyde bulunan ve Bünyan ve diğer ilçelerde elma üretimi yapan bölge çiftçileri ile konu ile ilgili teknik elemanlar katıldı.

Proje amacına uygun olarak üreticilerin kimyasal ilaç kullanımını önlemeyi sağlayacak. Organik tarım üretimine yeni üreticiler kazandırmak yoluyla İlimizdeki organik tarım alanlarının artırılmasını sağlamak amacıyla, İklim değişikliğine olumlu katkıda bulunmuş oldu.



Kurum Haberi



